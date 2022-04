De Ferme en Ferme : GAEC de Samarie Saint-Jean-Chambre Saint-Jean-Chambre Catégories d’évènement: Ardèche

Saint-Jean-Chambre

De Ferme en Ferme : GAEC de Samarie Saint-Jean-Chambre, 23 avril 2022, Saint-Jean-Chambre. De Ferme en Ferme : GAEC de Samarie Lieu-dit Le Perrier GAEC de Samarie Saint-Jean-Chambre

2022-04-23 09:00:00 – 2022-04-24 19:00:00 Lieu-dit Le Perrier GAEC de Samarie

Saint-Jean-Chambre Ardêche Saint-Jean-Chambre Découvrez notre ferme (exploitation familiale depuis 1968), notre activité (élevage de brebis et production de châtaignes), et nos produits (terrines et rillettes, châtaignes…)

Le samedi de 9h à 16h : tonte des brebis par un tondeur professionnel. mademoiselle.chataigne@gmail.com Lieu-dit Le Perrier GAEC de Samarie Saint-Jean-Chambre

dernière mise à jour : 2022-03-29 par

Détails Catégories d’évènement: Ardèche, Saint-Jean-Chambre Autres Lieu Saint-Jean-Chambre Adresse Lieu-dit Le Perrier GAEC de Samarie Ville Saint-Jean-Chambre lieuville Lieu-dit Le Perrier GAEC de Samarie Saint-Jean-Chambre Departement Ardêche

Saint-Jean-Chambre Saint-Jean-Chambre Ardêche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-jean-chambre/

De Ferme en Ferme : GAEC de Samarie Saint-Jean-Chambre 2022-04-23 was last modified: by De Ferme en Ferme : GAEC de Samarie Saint-Jean-Chambre Saint-Jean-Chambre 23 avril 2022 Ardèche Saint-Jean-Chambre

Saint-Jean-Chambre Ardêche