2022-04-23 – 2022-04-24

Rosières Haute-Loire Rosières Au Pays des sucs, découvrez nos vaches montbéliardes et brunes élevées au foin parfumé et séché en grange, pour fabriquer leurs fameux fromages aux artisous et yaourts à la verveine.

artisou@wanadoo.fr http://artisou.free.fr/GAEC_DE_LARTISOU/Bienvenue_au_GAEC_de_lartisou.html

