De ferme en ferme : ferme Espila Ascarat, 24 avril 2022, Ascarat.

2022-04-24 – 2022-04-24

Ascarat Pyrénées-Atlantiques Ascarat

Vin blanc bio AOC Irouléguy. Ferme avec élevage de 9 pottoks, 10 ha de prairies et 1,5 ha de vignes. Chai pour vinification (30 hl) et production de 3 500 bouteilles commercialisées en vente directe à la ferme, aux cavistes et aux restaurateurs.

+33 6 08 03 35 52

Ascarat

