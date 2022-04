De Ferme en Ferme : Ferme du Plateau des soies Le Pouzin Le Pouzin Catégories d’évènement: Ardèche

Le Pouzin

De Ferme en Ferme : Ferme du Plateau des soies Le Pouzin, 23 avril 2022, Le Pouzin.

2022-04-23 – 2022-04-24

Le Pouzin Ardêche Le Pouzin Découvrez nos porcs gascons élevés en plein-air et nos vaches Highland : du bon gras sur les Grads ! Devinez le poids du cochon est tentez de gagner un panier garni ! +33 6 72 81 13 40 Serre la Gardette Plateau des Grads Le Pouzin

