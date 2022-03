De Ferme en Ferme : Ferme de la Freydière Soyans Soyans Catégories d’évènement: Drôme

Soyans

De Ferme en Ferme : Ferme de la Freydière Soyans, 23 avril 2022, Soyans. De Ferme en Ferme : Ferme de la Freydière Sylvie Boutarin Quartier La Freydière Soyans

2022-04-23 – 2022-04-24 Sylvie Boutarin Quartier La Freydière

Soyans Drôme Soyans Élevage et transformation du canard à Soyans dans la Drôme. Tout un univers gastronomique. Foie gras cru ou mi-cuit, magret, aiguillettes, confits, … Nous vous ferons découvrir notre ferme et notre savoir-faire pour le bonheur de vos papilles. fermelafreydiere@gmail.com +33 6 73 75 54 00 http://www.fermelafreydiere.fr/ Sylvie Boutarin Quartier La Freydière Soyans

dernière mise à jour : 2022-03-14 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Soyans Autres Lieu Soyans Adresse Sylvie Boutarin Quartier La Freydière Ville Soyans lieuville Sylvie Boutarin Quartier La Freydière Soyans Departement Drôme

Soyans Soyans Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/soyans/

De Ferme en Ferme : Ferme de la Freydière Soyans 2022-04-23 was last modified: by De Ferme en Ferme : Ferme de la Freydière Soyans Soyans 23 avril 2022 Drôme Soyans

Soyans Drôme