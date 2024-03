DE FERME EN FERME FERME DE BORDE BIO LA FERME DE BORDE BIO Toulouse, samedi 27 avril 2024.

Un événement qui vous permet de rencontrer des paysans et paysannes, découvrir leur métier, leurs pratiques et leurs produits fermiers. Venez partager et échanger autour de l’agriculture locale et de l’alimentation durable d’aujourd’hui et de demain !

Au cœur de la ville de Toulouse, en bio depuis 40 ans, découvrez une ferme maraîchère qui produit une large gamme de légumes sur 2,5 ha en vente directe. La ferme de Borde Bio c’est des légumes récoltés quotidiennement, variant au grès des saisons, cultivés en agriculture biologique et vendus sur leurs lieux de production.

Fraicheur au rendez-vous !

Au programme de ce week-end

– Visite commentée par les maraîchers de la ferme

– Jeux et activités diverses pour les enfants (semis et repiquage, peinture végétale à base de jus de légume …) .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-27 10:00:00

fin : 2024-04-28 18:00:00

LA FERME DE BORDE BIO 79 Chemin des Izards

Toulouse 31200 Haute-Garonne Occitanie contact@lafermedebordebio.fr

