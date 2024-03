DE FERME EN FERME FERME DE BORDE BASSE FERME DE BORDE BASSE Saint-Médard, samedi 27 avril 2024.

Venez découvrir une ferme agroécologique moderne .

Vivez l’agriculture commingeoise avec les agriculteurs de demain !

Venez découvrir une ferme agroécologique moderne dotée d’un séchage en grange solaire en agriculture biologique. Elèves et apprentis de la ferme du lycée vous guiderons pour une immersion au cœur d’un troupeau de vaches laitières dont une partie du lait est transformé en yaourts, crèmes desserts, fromages blancs et faisselles. Poursuivez votre visite par la bergerie et sa troupe de brebis Tarasconnaise. Retrouvez tout au long de la journée nos produits laitiers à la dégustation, vivez l’agriculture commingeoise avec les agriculteurs de demain !

Au programme Démonstration de tonte de brebis et parage des onglons, traite des vaches laitières dès 16h, tétées des agneaux à 11h et à 16h, circuit tracteurs à pédale pour les enfants, baptême à poney. Restauration sur place.

Réservation repas fortement conseillée. 1818 18 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-27

fin : 2024-04-28

FERME DE BORDE BASSE 7 route de Labarthe-Inard Borde Basse

Saint-Médard 31360 Haute-Garonne Occitanie

