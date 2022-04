De ferme en ferme : ferme Ametzalde, 24 avril 2022, .

De ferme en ferme : ferme Ametzalde

2022-04-24 – 2022-04-24

Fromage de brebis ; tommes Ossau Iraty et Ametza. Petite ferme familiale située sur la montagne Muhno, bio et engagée, avec une vue imprenable sur la vallée et une équipe de choc prête à vous recevoir.

Fromage de brebis ; tommes Ossau Iraty et Ametza. Petite ferme familiale située sur la montagne Muhno, bio et engagée, avec une vue imprenable sur la vallée et une équipe de choc prête à vous recevoir.

Fromage de brebis ; tommes Ossau Iraty et Ametza. Petite ferme familiale située sur la montagne Muhno, bio et engagée, avec une vue imprenable sur la vallée et une équipe de choc prête à vous recevoir.

dernière mise à jour : 2022-04-20 par