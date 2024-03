De ferme en ferme Essentiel’ Hop Essentiel Hop Boissia, samedi 27 avril 2024.

Situés au cœur de la région des lacs, nous cultivons des plantes aromatiques et médicinales, que nous distillons pour obtenir huiles essentielles et hydrolats. Nous vous proposons de venir découvrir cet univers magique ! Nous produisons aussi houblons, plants potagers, aromatiques et fleurs.

Restauration payante sur place Gourmandises sucrées aux plantes EUR.

Début : 2024-04-27 10:00:00

fin : 2024-04-27 18:00:00

Essentiel Hop 1 Quartier de Pietelle

Boissia 39130 Jura Bourgogne-Franche-Comté essentielhop@mailo.com

