DE FERME EN FERME EN VAL DE DAGNE 2021-07-04 – 2021-07-04

Val-de-Dagne Aude Val-de-Dagne Cette année 17 producteurs vous accueillent sur 6 sites, ils vous présentent leur travail et leurs produits.

Les fermiers du Val de Dagne vous invitent dans leurs fermes : visite guidée de la ferme ou de l’atelier sous réserve des contraintes sanitaires.

De midi à 15h, ils vous proposent des produits à emporter pour votre pique-nique. Pensez à prendre une glacière pour garder vos produits au frais. Pour votre confort, vous pouvez vous munir de sièges et de tables pliants, et de couverts…

Dans les villages de : Trèbes – Pradelles-en-Val – Montlaur – Lagrasse – Mayronnes. dernière mise à jour : 2021-06-09 par

