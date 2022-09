DE FERME EN FERME EN MONTAGNE NOIRE – PICAREL LE HAUT

2022-10-02 – 2022-10-02



2022-10-02 – 2022-10-02 A Picarel, vous pourrez rencontrer un troupeau de cerfs rouges, biches et faons, et également une quinzaine de chevaux de tous âges. Cette centaine d’animaux vit en plein air, entre prairies, landes et bois, regroupés ce jour-là dans des parcs où vous pourrez les voir de prês. Présentation de la biologie et des méthodes d’élevage du cerf, des chevaux. Dégustation de viande de daguet, jeune cerf de 18 mois, terrines et saucisson de cerf. dernière mise à jour : 2022-09-23 par

