DE FERME EN FERME EN MONTAGNE NOIRE – LES ARES VERTS

360 Route de Carcassonne Montolieu Aude

2022-10-02 – 2022-10-02

Venez connaitre l’envers du décor aux Ares verts : les pommiers sont lourds de fruits et les jardins mara√Æchers en pleine production de fin d’été, de la pépiniêre aux serres et jardins. Participez à une visite guidée pour en apprendre plus sur ces cultures bio !

à la vente, retrouvez les pommes les légumes, jus et spécialités végétales produites aux Ares verts.

Léonor Bonnin, et Raphaël Luce vous proposent de découvrir ces trois activités complémentaires, menées en agriculture biologique, au cours d’une visite guidée du verger et du jardin.

Les enfants (plus de 5 ans) auront leur propre balade-atelier à la découverte des secrets des ares verts ! Ils repartiront avec leur création… (5€¨ la balade-atelier, tarif familial proposé).

Départs à 10h, 11h30, 13h30, 15h, 16h30. Places limitées, réservation indispensable auprês de l’animatrice (06 81 57 62 82).

Le midi, pique-nique bio et métissé, sur réservation (12€¨), avec des recettes du monde autour des pommes et légumes bio du domaine. : empa√±adas de légumes, falafels, pita et crudités de la ferme, desssert de pommes, boisson.Vous pouvez réserver et régler votre repas sur le site Internet des Ares verts. Un doute ? vous pouvez appeler le 07 66 36 66 20.

Sur le pouce toute la journée :

Tartines et autres en-cas à base de légumes ou de pommes, disponibles à toute heure de la journée. à partir de 2 €¨.

lesaresverts@gmail.com +33 4 68 24 80 93

Montolieu

