DE FERME EN FERME EN MONTAGNE NOIRE – LE COLOMBIER HAUT

2022-10-02 – 2022-10-02 Au Colombier Haut, 700 brebis de races Blanche du Massif Central et Suffolk sont élevées en plein air entre prairies et sous-bois. Le vaste troupeau évolue paisiblement dans un paysage bocager qui, face aux Pyrénées, domine la plaine audoise. Herbe, foin, paille, avoine, orge et triticale, produits sur l’exploitation, constituent le menu des brebis et des agneaux. Dans les prés bordés de haies de frênes et de chênes blancs, rien ne vient troubler la três grande quiétude des animaux. Visite guidée de la ferme. Repas sans réservation possible sur place. Agneau, merguez, fromage de chêvre du Colombier, yaourt, pomme de Citou, vin du château de Le Bouchat, café. La viande des agneaux du Colombier Haut, nourris du lait de leur mêre, des céréales et foins produits sur place, est três tendre et délicatement parfumée. xavier.picot@laposte.net +33 6 81 87 85 24 https://www.fermeenfermemontagnenoire.fr/fermes/le-colombier-haut/ dernière mise à jour : 2022-09-23 par

