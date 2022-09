DE FERME EN FERME EN MONTAGNE NOIRE – DOMAINE VILLEPEYROUX FOREST Malves-en-Minervois Malves-en-Minervois Catégories d’évènement: Aude

Aude Malves-en-Minervois Artisans du plaisir de pêre en fille, la famille de Stéphanie Forest-Riffaud vous invite à découvrir les vins du domaine Villepeyroux-Forest, riche de 2000 ans d’histoire. Venez aux portes du Minervois et remontez le temps avec eux ! Découvrez l’histoire du vin, de la plantation à la mise en bouteille… Des mini-vendanges sont proposées pour les enfants à 11h et à 14h30 : récolte, pressoir et dégustation ! Nouveauté 2022 : le domaine accueille OH safran. Odile Garces, installée à Malves, vous fera découvrir cette épice rare, colorée et extraordinairement parfumée. Repas le dimanche midi (sans réservation) :

Formule assiette composée (10€¨) : charcuterie ou merguez de brebis, fromage vache et chêvre, pain, salade, pomme et verre de vin. N’oubliez pas vos couverts ! Sur le pouce toute la journée : boisson et gâteau au safran, à partir de 2€¨. contact@villepeyroux-forest.fr Malves-en-Minervois

