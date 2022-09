DE FERME EN FERME EN MONTAGNE NOIRE – CHATEAU LE BOUCHAT ALAUX Pennautier Pennautier Catégories d’évènement: Aude

2 Chemin de Malasang La Tuilerie Pennautier Aude

La Tuilerie 2 Chemin de Malasang
Pennautier

Aude Bienvenue dans les fermes de la Montagne noire ! La visite se déroulant pendant les vendanges, vous serez les témoins privilégiés du travail des vignerons.

Horaires des visites : 10h, 11h, 14h30, 15h30, 16h30.

Dégustation des vins du domaine, blancs, rosés, rouges, Cabardês, Minervois et autres vins de cépages… Jean-Louis et Florence Alaux proposeront toute la journée une dégustation gourmande composée de volailles, charcuteries et fromages qui vous permettra de découvrir de nouvelles alliances entre mets et vin de la Montagne Noire. Repas le dimanche midi (sur réservation) :

Menu à 27 €¨ : Mises en bouche, tarte aux pommes confites, foie gras et raisins de Corinthe, demi-coquelet fermier mariné confit aux épices, gratins de légumes en millefeuille, assiette de formages, bodega mousse d’ananas coulis de pêche, café, verrine menthe au get 27. Vins cachetés compris.

N’oubliez pas vos couverts !

chateaualaux@gmail.com

