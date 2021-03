Saissac Saissac 11310, Saissac DE FERME EN FERME EN MONTAGNE NOIRE 2021 Saissac Catégories d’évènement: 11310

Saissac

DE FERME EN FERME EN MONTAGNE NOIRE 2021, 3 octobre 2021-3 octobre 2021, Saissac. DE FERME EN FERME EN MONTAGNE NOIRE 2021 2021-10-03 – 2021-10-03

Saissac 11310 Saissac Les producteurs de la Montagne Noire vous ouvrent leurs portes toute la journée. De 9h à 19h, vous pourrez déambuler dans les fermes de Fontiers-Cabardès, Les Cammazes, Mas-Cabardès, Saissac, Villemagne, Verdun-Lauragais, mais aussi Pennautier, Malves , Floure, Fendeille, Argeliers… Venez déguster de bons produits locaux et variés toute la journée :

Volailles, fromages, agneaux, taurillons, bœufs, charcuteries, vins, confiture de lait, daguet, foie gras, magrets de canard, escargots cuisinés, olive, huiles d'olive, truite, châtaignes et crème de marrons… Ce qui ne manquera pas d'éveiller le gourmand qui sommeille en vous ! aude@civam-occitanie.fr +33 4 68 47 30 03

Volailles, fromages, agneaux, taurillons, bœufs, charcuteries, vins, confiture de lait, daguet, foie gras, magrets de canard, escargots cuisinés, olive, huiles d’olive, truite, châtaignes et crème de marrons… Ce qui ne manquera pas d’éveiller le gourmand qui sommeille en vous !

