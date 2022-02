De Ferme en Ferme en Loire Forez – François Reumont – Portes Ouvertes Boën-sur-Lignon Boën-sur-Lignon Catégories d’évènement: Boën-sur-Lignon

Loire

De Ferme en Ferme en Loire Forez – François Reumont – Portes Ouvertes Boën-sur-Lignon, 23 avril 2022, Boën-sur-Lignon. De Ferme en Ferme en Loire Forez – François Reumont – Portes Ouvertes M François Reumont 23 Boulevard Honoré d’Urfé Boën-sur-Lignon

2022-04-23 09:00:00 09:00:00 – 2022-04-24 18:00:00 18:00:00 M François Reumont 23 Boulevard Honoré d’Urfé

Boën-sur-Lignon Loire Boën-sur-Lignon Vins et spiritueux du Forez



Des pieds de vignes et des terroirs mis en valeur dans le respect des traditions. Venez déguster le gamay forézien dans tous ses états. francois.reumont.vsf@gmail.com +33 6 66 15 03 15 https://www.defermeenferme.com/ M François Reumont 23 Boulevard Honoré d’Urfé Boën-sur-Lignon

dernière mise à jour : 2022-02-24 par

Détails Catégories d’évènement: Boën-sur-Lignon, Loire Autres Lieu Boën-sur-Lignon Adresse M François Reumont 23 Boulevard Honoré d'Urfé Ville Boën-sur-Lignon lieuville M François Reumont 23 Boulevard Honoré d'Urfé Boën-sur-Lignon Departement Loire

Boën-sur-Lignon Boën-sur-Lignon Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/boen-sur-lignon/

De Ferme en Ferme en Loire Forez – François Reumont – Portes Ouvertes Boën-sur-Lignon 2022-04-23 was last modified: by De Ferme en Ferme en Loire Forez – François Reumont – Portes Ouvertes Boën-sur-Lignon Boën-sur-Lignon 23 avril 2022 Boën-sur-Lignon Loire

Boën-sur-Lignon Loire