2022-04-23 – 2022-04-24

De ferme en ferme "Ecu de Fontelin" Faverdines, 23-24 avril 2022

Petite exploitation d'élevage et de transformation fromagère sur 15ha, prairie dominante type bocage, 8 chèvres laitières, 6 vaches laitières, cochons à l'engraissement, diversification récente en élevage équin. Ancienne ferme seigneuriale.

