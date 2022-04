De Ferme en Ferme : Domaine Raspail Jean-Claude et fils Saillans Saillans Catégories d’évènement: Drôme

2022-04-23 – 2022-04-24

Saillans Drôme Anouck et Frédéric Raspail vous accueillent sur leur domaine, depuis 25 ans en Bio. Venez partager leur passion familiale depuis 4 générations ! Clairette, Crémant, chardonnay, syrah à Saillans le haut lieu de l’appellation. Visite de cave, dégustation. contact@raspail.com +33 4 75 21 55 99 Saillans

