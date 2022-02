DE FERME EN FERME – DOMAINE DE MIRABEAU Fabrègues Fabrègues Catégories d’évènement: Fabrègues

Hérault

DE FERME EN FERME – DOMAINE DE MIRABEAU Fabrègues, 23 avril 2022, Fabrègues. DE FERME EN FERME – DOMAINE DE MIRABEAU Fabrègues

2022-04-23 – 2022-04-24

Fabrègues Hérault Fabrègues Le domaine de Mirabeau rassemble plusieurs activités agricoles : viticulture, maraîchage et élevage. Nous proposons des produits bio, locaux, solidaires et donnons un nouveau souffle à la biodiversité du site. Visites guidées : 10h : traite chèvres / 10h30 : balade vigne et plantes sauvages comestibles / 11h30 : dégustation accord mets-vins / 14h : maraîchage / 15h30 : visite du troupeau / 16h30 : maraîchage et serre bioclimatique / Samedi 18h – 21h : Guinguette festive avec la fanfare Bakchich – Plus d’infos sur page Facebook Domaine de Mirabeau Visites libres en famille toute la journée Petite restauration : tout au long de la journée (assiettes, vins, glaces) – Réservation préférable. Le domaine de Mirabeau rassemble plusieurs activités agricoles : viticulture, maraîchage et élevage. Nous proposons des produits bio, locaux, solidaires et donnons un nouveau souffle à la biodiversité du site. bonjour@vignedecocagne.fr http://www.vignedecocagne.fr/ Le domaine de Mirabeau rassemble plusieurs activités agricoles : viticulture, maraîchage et élevage. Nous proposons des produits bio, locaux, solidaires et donnons un nouveau souffle à la biodiversité du site. Visites guidées : 10h : traite chèvres / 10h30 : balade vigne et plantes sauvages comestibles / 11h30 : dégustation accord mets-vins / 14h : maraîchage / 15h30 : visite du troupeau / 16h30 : maraîchage et serre bioclimatique / Samedi 18h – 21h : Guinguette festive avec la fanfare Bakchich – Plus d’infos sur page Facebook Domaine de Mirabeau Visites libres en famille toute la journée Petite restauration : tout au long de la journée (assiettes, vins, glaces) – Réservation préférable. Fabrègues

dernière mise à jour : 2022-02-03 par

Détails Catégories d’évènement: Fabrègues, Hérault Autres Lieu Fabrègues Adresse Ville Fabrègues lieuville Fabrègues Departement Hérault

Fabrègues Fabrègues Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fabregues/

DE FERME EN FERME – DOMAINE DE MIRABEAU Fabrègues 2022-04-23 was last modified: by DE FERME EN FERME – DOMAINE DE MIRABEAU Fabrègues Fabrègues 23 avril 2022 Fabrègues Hérault

Fabrègues Hérault