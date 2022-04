De Ferme en Ferme : Domaine Chaboud-Cellier Saint-Péray Saint-Péray Catégories d’évènement: Ardèche

Saint-Péray

De Ferme en Ferme : Domaine Chaboud-Cellier Saint-Péray, 23 avril 2022, Saint-Péray. De Ferme en Ferme : Domaine Chaboud-Cellier Domaine Chaboud 21 rue Ferdinand Malet Saint-Péray

2022-04-23 – 2022-04-24 Domaine Chaboud 21 rue Ferdinand Malet

Saint-Péray Ardêche De la vigne au vin, tout s’explique ! Domaine viticole de 13ha produisant du Saint-Péray, Cornas, Saint-Joseph et Crozes-Hermitage. domaine.chaboud@wanadoo.fr +33 6 77 07 95 64 Domaine Chaboud 21 rue Ferdinand Malet Saint-Péray

dernière mise à jour : 2022-03-24 par

Détails Catégories d’évènement: Ardèche, Saint-Péray Autres Lieu Saint-Péray Adresse Domaine Chaboud 21 rue Ferdinand Malet Ville Saint-Péray lieuville Domaine Chaboud 21 rue Ferdinand Malet Saint-Péray Departement Ardêche

Saint-Péray Saint-Péray Ardêche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-peray/

De Ferme en Ferme : Domaine Chaboud-Cellier Saint-Péray 2022-04-23 was last modified: by De Ferme en Ferme : Domaine Chaboud-Cellier Saint-Péray Saint-Péray 23 avril 2022 Ardèche Saint-Péray

Saint-Péray Ardêche