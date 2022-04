De Ferme en Ferme Département de la Haute-Garonne, 23 avril 2022, Toulouse.

De Ferme en Ferme

du samedi 23 avril au dimanche 24 avril à Département de la Haute-Garonne

Venez à la rencontre des paysans et paysannes de Haute-Garonne, découvrez leur métier, leurs pratiques et leurs produits fermiers. Venez partager et échanger autour de l’agriculture locale et de l’alimentation durable d’aujourd’hui et de demain ! 25 fermes à découvrir en Haute-Garonne et 4 fermes en Ariège ! **Au programme :** * Visites commentées gratuites et animations * Petite restauration à la ferme * Vente de produits fermiers * Spécial 15 ans > Jeux concours et lots à gagner ! **7 circuits et 29 participants** * **Le Lauragais** * **Les Portes de l’Ariège** * **Les Coteaux du Volvestre** * **Comminges-Pyrénées** * **SÔ Tolosan** * **Ô Nord de Toulouse** * **Cadours Hauts Tolosans** En savoir plus : [De Ferme en Ferme 31](https://www.defermeenferme.com/departement-31-haute-garonne)

entrée libre

A la rencontre des paysans et paysannes de Haute-Garonne. Edition spéciale 15 ans. Visites commentées, dégustations et animations, vente et restauration fermière, lots à gagner !

Département de la Haute-Garonne 31000 Toulouse Toulouse Centre Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-23T10:00:00 2022-04-23T18:00:00;2022-04-24T10:00:00 2022-04-24T18:00:00