De ferme en ferme – Découverte du domaine des 3B

Istres

De ferme en ferme – Découverte du domaine des 3B
27 Chemin du Mas d'amphoux
Le domaine des 3 B
Istres
Bouches-du-Rhone

2023-04-29 10:45:00 – 2023-04-30 12:15:00

Le domaine des 3 B 27 Chemin du Mas d’amphoux

Istres

Bouches-du-Rhone Brigitte vous présentera notamment les mécanismes mises en place pour favoriser et préserver la biodiversité sur le domaine.



Avec vente de ses fruits et légumes de saison.



Une balade organisée dans le cadre de la manifestation “De ferme en ferme”

Créé il y a 30 ans, De ferme en ferme® est un événement dédié à l’Agriculture Durable qui se déroule chaque année le dernier week-end d’avril.



Plus de 500 fermes engagées en agriculture durable ouvrent leurs portes au grand public pour faire découvrir leurs savoir-faire et leurs activités. Visites pédagogiques, animations et dégustations gratuites… Venez visiter le domaine pour connaître les secrets d'une agriculture permettant l'épanouissement de la biodiversité.

dernière mise à jour : 2023-02-14 par

