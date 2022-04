De Ferme en Ferme : Damiselà Mialos, 24 avril 2022, Mialos.

De Ferme en Ferme : Damiselà Mialos

2022-04-24 10:00:00 – 2022-04-24 18:00:00

Mialos Pyrénées-Atlantiques Mialos

EUR 0 0 Installée depuis 2018, je propose de découvrir mes plantes aromatiques vivaces et annuelles ainsi que mes fleurs comestibles. Cultivés et multipliés de manière naturelle, sans intrants chimiques, je travaille dans le respect des saisons, sous serre non chauffée. Je confectionne également des bijoux en résine avec les fleurs du jardin.

Installée depuis 2018, je propose de découvrir mes plantes aromatiques vivaces et annuelles ainsi que mes fleurs comestibles. Cultivés et multipliés de manière naturelle, sans intrants chimiques, je travaille dans le respect des saisons, sous serre non chauffée. Je confectionne également des bijoux en résine avec les fleurs du jardin.

+33 6 08 50 15 15

Installée depuis 2018, je propose de découvrir mes plantes aromatiques vivaces et annuelles ainsi que mes fleurs comestibles. Cultivés et multipliés de manière naturelle, sans intrants chimiques, je travaille dans le respect des saisons, sous serre non chauffée. Je confectionne également des bijoux en résine avec les fleurs du jardin.

Damiselà

Mialos

dernière mise à jour : 2022-04-01 par OT Nord Béarn