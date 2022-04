De ferme en ferme Cuges-les-Pins, 23 avril 2022, Cuges-les-Pins.

De ferme en ferme
Le Lézard Vert – Safran de Cuges
Asinerie du Poljé
Cuges-les-Pins

2022-04-23 – 2022-04-24 Le Lézard Vert – Safran de Cuges – Cuges-les-Pins Asinerie du Poljé – Cuges-les-Pins

Cuges-les-Pins Bouches-du-Rhône

Partez dans la plaine de Cuges à la rencontre de 3 producteurs passionnés et échangez avec eux autour de leurs productions atypiques !



Tout au long du week-end, les producteurs se mobilisent pour échanger sur les méthodes de production et de consommation avec les visiteurs. Une chance dans notre région qui regorge d’une agriculture diversifiée et de qualité, incarnée par des producteurs engagés.



Echanger sur place avec les paysans et paysannes sur l’autonomie de leur ferme, la relocalisation de l’alimentation, la protection de l’environnement et de la biodiversité…



Pensée et animée collectivement, l’opération repose sur une organisation en circuits qui incite le public à « aller se balader de ferme en ferme » pour comprendre cette notion complexe et aux dimensions multiples qu’est l’agriculture durable.



« Plus que visiter, comprendre : c’est tout l’enjeu de cette opération qui se veut pédagogique, et qui ouvre un espace d’échange et de réflexion sur le devenir des fermes et plus largement sur la vie des campagnes de demain. »

Un week-end de portes ouvertes, une occasion unique de rencontrer les producteurs de nos campagnes engagés pour une agriculture durable sur les lieux de productions : visites guidées, dégustations et animations gratuites pour toute la famille !

fermeenferme@civampaca.org https://defermeenferme.com/

Le Lézard Vert – Safran de Cuges – Cuges-les-Pins Asinerie du Poljé – Cuges-les-Pins Cuges-les-Pins

