De Ferme en Ferme Charnizay, 23 avril 2022, Charnizay.

De Ferme en Ferme Charnizay

2022-04-23 – 2022-04-23

Charnizay Indre-et-Loire Charnizay

Des hommes et des femmes engagés dans une démarche d’agriculture durable vous présentent leur métier et leur savoir-faire. Un moment de rencontre privilégié à partager en famille ou entre amis.

A la ferme de Piquemouche, Catherine et Thomas qui ont récemment quitté la ville, vous feront découvrir leur nouvelle activité en plantes aromatiques et médicinales. Ils proposeront une visite des cultures et du séchoir et une présentation de leurs transformations artisanales en tisanes, condiments, sirops et cosmétiques.

Catherine et Thomas qui ont récemment quitté la ville, vous feront découvrir leur nouvelle activité en plantes aromatiques et médicinales. Ils proposeront une visite des cultures et du séchoir et une présentation de leurs transformations artisanales en tisanes, condiments, sirops et cosmétiques.

piquemouche@orange.fr +33 7 86 48 13 36 http://www.piquemouche.fr/

Des hommes et des femmes engagés dans une démarche d’agriculture durable vous présentent leur métier et leur savoir-faire. Un moment de rencontre privilégié à partager en famille ou entre amis.

A la ferme de Piquemouche, Catherine et Thomas qui ont récemment quitté la ville, vous feront découvrir leur nouvelle activité en plantes aromatiques et médicinales. Ils proposeront une visite des cultures et du séchoir et une présentation de leurs transformations artisanales en tisanes, condiments, sirops et cosmétiques.

Dejant Kreation

Charnizay

dernière mise à jour : 2022-04-16 par