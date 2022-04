De ferme en ferme : Bienvenue à la Ferme de la Borie Haute! Le Vigan, 24 avril 2022, Le Vigan.

De ferme en ferme : Bienvenue à la Ferme de la Borie Haute! La Ferme de la Borie Haute 9, Route d’Aymare Le Vigan

2022-04-24 – 2022-04-24 La Ferme de la Borie Haute 9, Route d’Aymare

Le Vigan Lot

AU PROGRAMME le DIMANCHE :

10h – 15h : Marché de plantes et de producteurs locaux avec une quinzaine de stands: Arbres fruitiers / Plants / Tisanes / Hydrolats / Cosmétiques / Laine d’Alpaga / Bouquets de fleurs séchées / Miel, ….

11h et 15 h : Visites guidées de la Ferme avec Seb et Mathias. Vous découvrirez le fournil, le lieu de Maraichage, et les vaches au grand air.

Repas du midi : Camion de Pizza avec Claire et Christophe de C & C & Sorbets de Julie de la Roulotte Givrée – Il y aura des tables à disposition pour manger confortablement. Les réservations de pizzas se feront sur place le jour même directement avec Claire et Christophe.

Jeu de piste toute la journée en autonomie pour petits et grands.

Liste des producteurs présents :

– Fiona, le potager des Chênaies : Bouquets & Couronnes de fleurs séchés.

– Emmanuelle de l’Herboristerit & Cie : Baumes, teinture mère, slow cosmétique

– Leïla, Made In Moi : Confitures & Sirops

– Emeline, la Ferme du Dariben : Tisanes, confitures, Sirops, ..

– Marie- Hélène : Huiles Essentielles et Hydrolat de lavande

– Safranière La Borie Blanche : Safran et produits safranés

– Liesbeth & Olivier, La douce abeille : Miel

– Seb & Val, maraichers à Gourdon : Oeufs, légumes, cerneaux, huile de noix.

– Alpagas du Quercy : laine

– Patrick, Pépinière fruitière de Pauly : Arbres fruitiers

– Delphine & Aline de la boutique de Colibri : Cosmétiques, bijoux, pierres précieuses, produits locaux

– Christelle, d’achillea : Eaux florales, baumes, huiles infusées

Et nous ! Seb (Pain & colis de viande), Mathias (Légumes) et Laurie (Plantes aromatiques et médicinales).

Visites guidées – Marché aux Plantes – Repas Pizza et glaces le midi – Jeu de Piste, …

Rendez-vous le dimanche 24 avril à la Ferme de la Borie Haute à Le Vigan (46300) dans le cadre de l’événement “De Ferme en Ferme” organisé par Bio46.

saugeceleste@gmail.com +33 6 61 24 12 58

AU PROGRAMME le DIMANCHE :

10h – 15h : Marché de plantes et de producteurs locaux avec une quinzaine de stands: Arbres fruitiers / Plants / Tisanes / Hydrolats / Cosmétiques / Laine d’Alpaga / Bouquets de fleurs séchées / Miel, ….

11h et 15 h : Visites guidées de la Ferme avec Seb et Mathias. Vous découvrirez le fournil, le lieu de Maraichage, et les vaches au grand air.

Repas du midi : Camion de Pizza avec Claire et Christophe de C & C & Sorbets de Julie de la Roulotte Givrée – Il y aura des tables à disposition pour manger confortablement. Les réservations de pizzas se feront sur place le jour même directement avec Claire et Christophe.

Jeu de piste toute la journée en autonomie pour petits et grands.

Liste des producteurs présents :

– Fiona, le potager des Chênaies : Bouquets & Couronnes de fleurs séchés.

– Emmanuelle de l’Herboristerit & Cie : Baumes, teinture mère, slow cosmétique

– Leïla, Made In Moi : Confitures & Sirops

– Emeline, la Ferme du Dariben : Tisanes, confitures, Sirops, ..

– Marie- Hélène : Huiles Essentielles et Hydrolat de lavande

– Safranière La Borie Blanche : Safran et produits safranés

– Liesbeth & Olivier, La douce abeille : Miel

– Seb & Val, maraichers à Gourdon : Oeufs, légumes, cerneaux, huile de noix.

– Alpagas du Quercy : laine

– Patrick, Pépinière fruitière de Pauly : Arbres fruitiers

– Delphine & Aline de la boutique de Colibri : Cosmétiques, bijoux, pierres précieuses, produits locaux

– Christelle, d’achillea : Eaux florales, baumes, huiles infusées

Et nous ! Seb (Pain & colis de viande), Mathias (Légumes) et Laurie (Plantes aromatiques et médicinales).

©La Borie Haute

La Ferme de la Borie Haute 9, Route d’Aymare Le Vigan

dernière mise à jour : 2022-04-07 par