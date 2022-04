De ferme en ferme Amendeuix-Oneix, 24 avril 2022, Amendeuix-Oneix.

De ferme en ferme Jauberria 103, route de Garris Amendeuix-Oneix

2022-04-24 – 2022-04-24 Jauberria 103, route de Garris

Amendeuix-Oneix Pyrénées-Atlantiques Amendeuix-Oneix

EUR 0 0 Maraîchage biologique et diversifié en traction animale moderne avec des ânes. Autoproduction des plants, irrigation à l’eau de pluie, travail progressif en biodynamie, transformation et vente à la ferme, plantation de fruitiers et de haies champêtres. Illustration du travail avec les ânes (sur inscription et sous réserve de la météo)

+33 6 18 49 14 14

Jauberria 103, route de Garris Amendeuix-Oneix

