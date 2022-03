De Ferme en Ferme – Alpilles Miels Aureille Aureille Catégories d’évènement: Aureille

Bouches-du-Rhône

De Ferme en Ferme – Alpilles Miels Aureille, 23 avril 2022, Aureille. De Ferme en Ferme – Alpilles Miels Fanny Ronné – Alpilles Miels 285 chemin des pins de la pie Aureille

2022-04-23 – 2022-04-24 Fanny Ronné – Alpilles Miels 285 chemin des pins de la pie

Aureille Bouches-du-Rhône Autour des vallons verdoyants et parfumés des Alpilles, se dresse une agriculture sont seuls ceux qui la cultivent ont le secret… N’attendez plus pour le découvrir ! Événement De Ferme en Ferme à Alpilles Miels, sur Aureille, le 23 et 24 avril ! contact@alpillesmiels.fr +33 6 65 58 48 41 https://www.defermeenferme.com/participant-2240-alpilles-miels Autour des vallons verdoyants et parfumés des Alpilles, se dresse une agriculture sont seuls ceux qui la cultivent ont le secret… N’attendez plus pour le découvrir ! Fanny Ronné – Alpilles Miels 285 chemin des pins de la pie Aureille

dernière mise à jour : 2022-03-23 par

Détails Catégories d’évènement: Aureille, Bouches-du-Rhône Autres Lieu Aureille Adresse Fanny Ronné - Alpilles Miels 285 chemin des pins de la pie Ville Aureille lieuville Fanny Ronné - Alpilles Miels 285 chemin des pins de la pie Aureille Departement Bouches-du-Rhône

Aureille Aureille Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/aureille/

De Ferme en Ferme – Alpilles Miels Aureille 2022-04-23 was last modified: by De Ferme en Ferme – Alpilles Miels Aureille Aureille 23 avril 2022 Aureille Bouches-du-Rhône

Aureille Bouches-du-Rhône