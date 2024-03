De ferme en ferme… à la Mamellerie Lieu-dit Les Vernes Grozon, samedi 27 avril 2024.

Le temps d’un week-end, partez à la découverte de fermes diversifiées, à la rencontre d’agricultrices et d’agriculteurs passionnés et engagés.

La Mamellerie a plus d’un tour dans son sac ! Au programme de la visite contact avec les vaches et les veaux de race jersiaise, découverte de l’agriculture biologique, explication de la traite robotisée et dégustation de produits laitiers bio transformés directement dans notre atelier à la ferme !

A proximité:

SENSATIONS SIMPLES à Barretaine

Au cœur du Jura, je vous propose de découvrir les plantes aromatiques et sauvages en éveillant vos sens ! Sur place, activités adaptées à tout âge visite guidée du jardin avec reconnaissance de plantes et présentation de leur transformation. Dégustation et vente directe sirops, délices, glaces et sorbets. Pensez à prendre une glacière ! Restauration possible sur place.

GAEC DE LA TERRE FERME à La Chapelle-sur-Furieuse

Bienvenue ! Chèvres, poules et chevaux vous attendent ! Nous produisons fromages, œufs et légumes. Un petit creux ? Galettes salées et crêpes sucrées seront disponibles. Rencontrez également Maryline, pépiniériste Le Bon Plant, Morgane, viticultrice et Manon, paysanne-herboriste Tisanes & Bourgeons

LES SERRES DE CHAZEAU à Tourmont

Venez découvrir les Serres de Chazeau. Vous serez étonnés par la grande diversité et l’abondance des couleurs de nos fleurs. Pour agrémenter votre jardin, Bertrand vous propose un grand choix de plants de légumes, de plantes aromatiques ainsi que d’arbres fruitiers, issus de nos cultures sans traitement.

Attention, animaux non acceptés sur le site.

FERME DES AGITES à Bersaillin

Bienvenue chez les agités ! Les brebis vous accueilleront de leur plus beau bêlement. Fred vous fera découvrir les différents ateliers de la ferme et notamment tout le parcours des grains à la farine. Vente de farine et de vinaigre de cidre sur place.

PISCICULTURE DE LA DORME à Darbonnay

Découvrez un savoir faire ancestral, artisanal et familial par l’élevage de la truite qui prospère toute l’année sur place mais aussi par une sensibilisation sur la pisciculture en étang et sa technique de pêche au filet qui est l’une des dernières de la région. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-27

fin : 2024-04-28

Lieu-dit Les Vernes La Mamellerie

Grozon 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté contact@lamamellerie.fr

L'événement De ferme en ferme… à la Mamellerie Grozon a été mis à jour le 2024-03-21 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA