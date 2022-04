De ferme en ferme à La Grenadière Montrésor Montrésor Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

De ferme en ferme à La Grenadière Montrésor

2022-04-23

Montrésor, Indre-et-Loire

Balades dans les vignes de Montrésor. Portes ouvertes, dégustation. Inauguration des bancs dans les vignes le dimanche à 11h00.

thierry.touratier@hotmail.fr +33 6 85 47 37 62

