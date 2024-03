DE FERME EN FERME 2024 TERRA ALTER NATIVE Valcabrère, samedi 27 avril 2024.

DE FERME EN FERME 2024 TERRA ALTER NATIVE Valcabrère Haute-Garonne

Terra Alter Native, anciennement la Ferme Saint-Just, c’est l’histoire d’une exploitation familiale qui s’est transformée en histoire collective.

Nous produisons des pommes, du jus de pomme et des légumes, le tout en agriculture biologique, depuis déjà plus de 10 ans !

Installés à Valcabrère, nous sommes désormais 6 associés salariés, dont l’intention est de continuer à cultiver dans le respect du sol et de la biodiversité.

Visitez, dégustez, vous ne serez pas déçus !

Animation autour du cycle de l’arbre et de l’intérêt de la biodiversité .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-27

fin : 2024-04-28

TERRA ALTER NATIVE

Valcabrère 31510 Haute-Garonne Occitanie

L’événement DE FERME EN FERME 2024 TERRA ALTER NATIVE Valcabrère a été mis à jour le 2024-03-11 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE