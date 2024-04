De Ferme en ferme 2024 Moulin Maricera Maricera Aureille, samedi 27 avril 2024.

Événement De Ferme en Ferme chez Alpilles Miels à Aureille, le 27 et 28 avril !

Animations prévues

Venez partager notre passion pour la culture de l’olivier ainsi que notre moulin à huile que nous vous ferons visiter. Vous goûterez nos différentes huiles ainsi que nos olives cassées, Picholines de Provence et nos tapenades.

Navette gratuite en calèche et remorque agricole entre les fermes 9A, 9B, 9C et 9D



Notre exploitation est située aux pieds des Alpilles dans un petit village « AUREILLE ». Nous sommes issus tous les deux de familles d’agriculteurs et nous avons aussi la passion de la terre plus particulièrement pour la culture de l’olivier. Nicolas cultive aussi des pêchers et du foin de Crau. Nos terres sont certifiées HVE « Haute Valeur Environnementale », ainsi qu’une agriculture raisonnée.



Nous avons l’appellation AOP Vallée des Baux de Provence, avec l’assemblage de nos 4 variétés d’olives. L’association de l’Aglandau, la Salonenque, la Grossane et la Verdale des Bouches de Rhône confère au jus de fruit une complexité d’arômes remarquables.



Harmonieusement assemblées, elles donneront dans sa typicité une huile Fruité Vert ou Fruité Mûr, la différence étant due au temps de maturation des olives entre le ramassage et la trituration.



Cette année nous avons aussi des huiles Fruité Vert mono variétale, Aglandau, grossane, picholine et bouteillan.



Nos huiles Fruité Vert sont extraites à froid & vierge extra. La Fruité Mûr est extraite à froid également & vierge.



Nous sommes aussi confiseur avec nos olives de tables, picholines de Provence, olives cassées, picholines au piment… ainsi que nos pâtes d’olives vertes & noires. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-27

fin : 2024-04-28

Maricera 837 Route des Fioles

Aureille 13930 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur contact@maricera.fr

