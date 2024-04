De Ferme en Ferme 2024 Mas Saint-Paul Mas Saint Paul Fontvieille, samedi 27 avril 2024.

De Ferme en Ferme 2024 Mas Saint-Paul Mas Saint Paul Fontvieille Bouches-du-Rhône

Événement De Ferme en Ferme au Mas Saint-Paul, sur Fontvieille, le 27 et 28 avril !

Depuis quatre générations, nous continuons l’exploitation familiale et tout particulièrement l’oléiculture qui est notre production principale. Nous sommes situés à Fontvieille dans la Vallée des Baux de Provence. Nos vergers d’oliviers se trouvent aux alentours de Fontvieille et dans les Alpilles. Nous avons créé notre pépinière en 1995 où nous cultivons des plants d’oliviers.



Nous produisons de l’huile d’olive de très bonne qualité en AOP BIO. Cette huile parfumée provient de nos vergers d’oliviers datant du 11ème siècle. Ce goût fruité est dû à la diversité des variétés d’oliviers comme la saloninque, aglandaou, picholine etc… Le savoir-faire de cette production a été transmis de génération en génération.



Dans notre ferme, nous produisons aussi des plants d’oliviers en pépinière (en pots) . Nous cultivons également des champs de céréales Bio situés près de l’abbaye de Montmajour.



Notre production d’Huile d’Olive de la vallée des Baux est en AOP depuis 1991 et biologique depuis 7 ans. Nous avons fait ce choix par souci de la préservation et du respect de l’environnement. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-27 09:30:00

fin : 2024-04-28 18:30:00

Mas Saint Paul 100 Chemin Du Patis

Fontvieille 13990 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur jean-jacques.rebuffat@wanadoo.fr

L’événement De Ferme en Ferme 2024 Mas Saint-Paul Fontvieille a été mis à jour le 2024-04-03 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles