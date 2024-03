DE FERME EN FERME 2024 LES JARDINS DE PAGUERE Lieu-dit Soulan des Pepils Mondilhan, samedi 27 avril 2024.

DE FERME EN FERME 2024 LES JARDINS DE PAGUERE Lieu-dit Soulan des Pepils Mondilhan Haute-Garonne

je m’appelle Jessica, maraîchère bio à Mondilhan ! En 2021, je m’installe sur une prairie où je cultive des légumes de saison.

our produire mes légumes j’ai choisi une petite surface qui n’utilise aucun intrant l’industriel.

J’utilise du compost organique et du paillage pour revitaliser mon sol. Pour limiter mon empreinte carbone j’essaie de réduire mon utilisation d’énergies fossiles et de limiter mon travail du sol.

Des légumes, mais pas que… Les Jardins de Paguère se diversifient en proposant des fruits comme des fraises ou des abricots, ainsi que des sirops maison et des plantes aromatiques !

Exposition des outils utilisés et visites commentées des jardins. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-27

fin : 2024-04-28

Lieu-dit Soulan des Pepils LES JARDINS DE PAGUÈRE

Mondilhan 31350 Haute-Garonne Occitanie lesjardinsdepaguere@protonmail.com

