DE FERME EN FERME 2024 LES ABEILLES DU MOULIN LES ABEILLES DU MOULIN Huos, samedi 27 avril 2024.

DE FERME EN FERME 2024 LES ABEILLES DU MOULIN LES ABEILLES DU MOULIN Huos Haute-Garonne

Norbert Moulin vit à Barbazan depuis une dizaine d’années et est apiculteur.

C’est en 2000 qu’il découvre l’apiculture et l’abeille devient sa passion. Il suit une formation professionnelle et constitue petit à petit son cheptel. En 2020, il décide de se reconvertir en Agriculture Biologique pour son aspect respectueux de l’environnement et de l’abeille. Il possède une dizaine de ruchers situés dans le Comminges et ses environs, sa miellerie quant à elle est située sur le site des Jardins du Comminges. Il propose divers miels suivant les saisons du miel de printemps constitué de pissenlit, merisier et érable, du miel de tilleul, d’acacia, de châtaignier ou de fleurs sauvages des Pyrénées.

Animations

En même temps que De Ferme en Ferme se déroule l’événement Ca Pousse en Comminges !

De nombreuses animations sont à prévoir

Restauration sur place

Ca Pousse en Comminges en route vers l’Oasis Gourmand .

LES ABEILLES DU MOULIN 4 Rue des Tilleuls

Huos 31210 Haute-Garonne Occitanie

