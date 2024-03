DE FERME EN FERME 2024 LE JARDIN DE BAYA LE JARDIN DE BAYA Huos, samedi 27 avril 2024.

DE FERME EN FERME 2024 LE JARDIN DE BAYA LE JARDIN DE BAYA Huos Haute-Garonne

Créé en mars 2023, le Jardin de Baya a été lancé par Aude Bellahsene, rejointe début 2024 par Jimmy Farjots.

Camarades de promo agricole, ils ont décidé de tester leur projet d’installation en collectif grâce à la couveuse lancée par les Jardins du Comminges, la Communauté de Communes du Comminges et BGE. Sur les parcelles qui leur sont allouées, ils produisent une grande variété de légumes, de fruits et d’aromates. Le tout sans travail du sol, afin de préserver la vie souterraine. En plus de la vente de produits frais, Aude confectionne une gamme de tisanes bio.

Animations

En même temps que De Ferme en Ferme se déroule l’événement Ca Pousse en Comminges !

De nombreuses animations sont à prévoir

Restauration sur place

Ca Pousse en Comminges en route vers l’Oasis Gourmand .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-27

fin : 2024-04-27

LE JARDIN DE BAYA 4 Rue des Tilleuls

Huos 31210 Haute-Garonne Occitanie

L’événement DE FERME EN FERME 2024 LE JARDIN DE BAYA Huos a été mis à jour le 2024-03-11 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE