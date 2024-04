De ferme en ferme 2024 La Petite Ferme Pédagogique La petite ferme pédagogique de Saint-Rémy Saint-Rémy-de-Provence, samedi 27 avril 2024.

De ferme en ferme 2024 La Petite Ferme Pédagogique La petite ferme pédagogique de Saint-Rémy Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône

Événement De Ferme en Ferme à la Petite Ferme Pédagogique de Saint-Rémy-de-Provence, le 27 et 28 avril !

Conçue comme un véritable outil éducatif, la petite ferme de Saint-Rémy souhaite rendre accessible au plus grand nombre l’enseignement de compétences pratiques.



Dans un vaste jardin, elle vous accueille pour une découverte vivante et instructive.



Pour les plus jeunes, le lieu constitue une excellente ressource pédagogique, offrant une occasion unique d’apprendre en s’amusant, de manière pratique et interactive.



C’est aussi un lieu d’accueil pour les évènements collectifs ou réunions familiales,…



Tout au long du week-end, visites et animations gratuites. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-27

fin : 2024-04-28

La petite ferme pédagogique de Saint-Rémy 58 route de Tarascon

Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur contact@lapetitefermedesaintremy.fr

