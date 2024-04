De ferme en Ferme 2024 Alpilles Miels Fanny Ronné Alpilles Miels Aureille, samedi 27 avril 2024.

Événement De Ferme en Ferme chez Alpilles Miels à Aureille, le 27 et 28 avril !

Animations prévues

15h30 fabrication de bougies en cire d’abeille

Navette gratuite en calèche et remorque agricole entre les fermes 9A, 9B, 9C et 9D



Restauration sur place pour le goûter, découvrez les crêpes au miel.



Petite exploitation de 350 ruches dans le PNR (Parc Naturel Régional) des Alpilles à AUREILLE. Fanny Ronné, Apicultrice professionnelle, éleveuse, productrice, récoltante, production de différents miels, pollen, propolis et gelée royale. Accordez vous une parenthèse gourmande. Accueil souriant, piqué, et passionné ! (Médaillée au concours des miels de Brignoles 2019)



Ma production Miels de Printemps, Garrigue, Lavande fine, Châtaignier, Lavandin, Camargue, Tournesol, Arbousier, Pollen de fleurs, propolis, Gelée royale. Confiseries, et cosmétiques au miel.



Je suis apicultrice professionnelle, j’accompagne mes abeilles dans leur production de miel, je transhume mes colonies, en Lozère, Cévennes, Gard, Camargue, Alpes de Haute Provence, Alpilles, afin de vous faire découvrir une palette de saveurs, couleurs, textures à l’image de la richesse de nos terroirs.

J’accorde une importance capitale au bien-être de mes abeilles, et intègre l’élevage de reines, à mon programme de sélection. Je collabore aussi avec des arboriculteurs, en pollinisation, dans l’intérêt de leurs cultures. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-27

fin : 2024-04-28

Fanny Ronné Alpilles Miels 285 chemin des pins de la pie

Aureille 13930 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur contact@alpillesmiels.fr

