DE FERME EN FERME 2024 37 LA FERME AUX COCHONS BIO FERME AUX COCHONS BIO Bretx, samedi 27 avril 2024.

Ma ferme est spécialisée dans l’élevage de porc bio. Elle vise à une meilleure harmonie entre l’agriculture et la nature, grâce à des pratiques plus respectueuses de l’environnement et des animaux.

Bienvenue dans notre ferme des cochons Bio, élevage de porcs Bio! Ma ferme de 21 ha est spécialisée dans l’élevage, plein air, de porcs en agriculture biologique . Elle vise à une meilleure harmonie entre l’agriculture et la nature, grâce à des pratiques plus respectueuses de l’environnement et des animaux. Les races de mes cochons sont le Gascon, le Large white, Landrace et le Duroc; l’alimentation de mes animaux est 100% bio. Un accueil familial vous est réservé pour visiter la ferme au cœur d’un environnement boisé et pour transmettre des recettes traditionnelles et réunionnaises. Productions de la ferme Production de porcs en Agriculture Biologique, vendue en viande fraîche, charcuterie, produits cuisinés et conserves. Viandes fraiches saucisse, cote échine, escalope, côtelette, rôti, filet mignon, araignée, carbonnade, plats de côtes, jarret. Produits cuisinés jambon blanc, boudin, pâté de campagne, fromage de tête, jarret cuit. Productions labellisées Agriculture biologiques Cultures et élevages

Animation

Promenade en calèche pour les enfants, en compagnie de l’âne de la ferme Hector. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-27

fin : 2024-04-28

FERME AUX COCHONS BIO 80 Impasse de la Houero

Bretx 31530 Haute-Garonne Occitanie georget.eddy@neuf.fr

