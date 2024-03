DE FERME EN FERME 2024 34 QUENTIN LE MARAICHER QUENTIN LE MARAICHER Blagnac, samedi 27 avril 2024.

Un événement qui vous permet de rencontrer des paysans et paysannes, découvrir leur métier, leurs pratiques et leurs produits fermiers. Venez partager et échanger autour de l’agriculture locale et de l’alimentation durable d’aujourd’hui et de demain !

Maraîchage biologique, 40 légumes différents.

Découvrez une agriculture urbaine à seulement 9km du Capitole !

Tout au long de la journée, visites et animations gratuites.

Le terrain se situe au bout du chemin des Ortalans, à droite du pont. .

Début : 2024-04-27 10:00:00

fin : 2024-04-27 18:00:00

QUENTIN LE MARAICHER Chemin des Ortolans

Blagnac 31700 Haute-Garonne Occitanie contact@quentinlemaraicher.com

