DE FERME EN FERME 2024 32 LA COLOMBIERE LA COLOMBIERE Villaudric, samedi 27 avril 2024.

Vignoble en biodynamie historique de l’AOP Fronton. Terroir de galets roulés et d’argiles mettant en valeur la production de cépages endémiques, tels que Négrette et Bouysselet blanc. Vins naturels.

Atelier sensoriel sur les terroirs et arômes des cépages, dégustation des vins (en journée continue de 11h à 17h)

Goûter de quoi grignoter, pendant la dégustation uniquement .

Début : 2024-04-27

fin : 2024-04-27

LA COLOMBIERE 1990 Route de Vacquiers

Villaudric 31620 Haute-Garonne Occitanie vigneron@chateaulacolombiere.com

