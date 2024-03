DE FERME EN FERME 2024 30 FERME DE LA MIGNONNE Lieu-dit La Mignonne Verfeil, dimanche 28 avril 2024.

Un événement qui vous permet de rencontrer des paysans et paysannes, découvrir leur métier, leurs pratiques et leurs produits fermiers. Venez partager et échanger autour de l’agriculture locale et de l’alimentation durable d’aujourd’hui !

Sur les coteaux de Verfeil, à 20 minutes de Toulouse, venez déguster nos fromages et yaourts au lait de brebis. Une ferme bio, engagée pour le bien-être animal et l’environnement.

Restauration

Goûter Crêpes maison de 15h à 17h .

Verfeil 31590 Haute-Garonne Occitanie contact@fermedelamignonne.com

