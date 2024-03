DE FERME EN FERME 2024 28 AU PAIN D’AMBIOLET Lieu-dit Bordeneuve Varennes, dimanche 28 avril 2024.

« Nous cultivons des céréales en agriculture biologique depuis 2000 et réalisons du pain au levain cuit au four à bois depuis 4 ans.

Vente directe à la ferme tous les jeudis.

Commandes par téléphone. »

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-28

fin : 2024-04-28

Lieu-dit Bordeneuve AU PAIN D’AMBIOLET

Varennes 31450 Haute-Garonne Occitanie ambiolet@outlook.fr

L’événement DE FERME EN FERME 2024 28 AU PAIN D’AMBIOLET Varennes a été mis à jour le 2024-03-22 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE