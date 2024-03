DE FERME EN FERME 2024 22 DOMAINE AGRICOLE DE LA MAIRIE DE TOULOUSE CANDIE CANDIE Toulouse, samedi 27 avril 2024.

Un Domaine agricole dans la ville venez découvrir nos produits (vins, légumes secs, pâtes…), mais aussi notre parc arboré et ses bâtiments anciens dont un château du XIIIè s.

« Le Domaine agricole de la ville de Toulouse, aussi connu comme le Domaine de Candie, se compose de 250 ha répartis en cinq secteurs autour de la ville de Toulouse. Géré par la ville via sa régie agricole (la plus grande de France !) cette ferme cultive en bio des grandes cultures (céréales et légumineuses) et des vignes (vinification sur place, vente de vin et jus de raisin). Une grande partie de sa production est vendue à la cuisine centrale de la Mairie (du blé pour les baguettes et les coquillettes, des légumes secs…) pour être utilisée dans la confection des repas des écoles maternelles et élémentaires, ainsi que pour les repas des Seniors.

Le siège du Domaine est situé au sud de la ville et comprend de nombreux bâtiments anciens un château datant du XIIIè siècle, où se fait la vinification, une ancienne maison bourgeoise du XVIIIè et sa roseraie, une volière, etc. Le Domaine héberge également un rucher pédagogique et une guinguette en saison estivale.

Propriété de la ville depuis 1975, le Domaine s’ouvre peu à peu plus largement aux publics. La Mairie souhaite que, tout en restant une ferme et donc un outil de travail, le Domaine de Candie bénéficie aux habitants de la région toulousaine. Outre les événements annuels organisés depuis plusieurs années comme la fête des vendanges en septembre, de nombreuses activités seront bientôt proposées au Domaine à destination des scolaires et du public, en lien avec les thématiques de l’agriculture et de l’alimentation.

Pour tout cela, une équipe de 11 personnes s’activent tous les jours pour faire vivre une ferme atypique soumise aux contraintes du travail de la terre et aux contraintes du service public. Venez nous rencontrer le 27 avril ! »

Restauration

Repas complet à base de légumineuses (10€ le plat + 2.5e le dessert)

Animations

Visite du domaine

Animation autour de l’abeille

Jeux pour enfants .

Début : 2024-04-27

fin : 2024-04-27

CANDIE 17 Chemin de la Saudrune

Toulouse 31100 Haute-Garonne Occitanie domaine.candie@mairie-toulouse.fr

