DE FERME EN FERME 2024 21 AU PRE DES BREBIS FERME DE COURNEILLAC Fontenilles, samedi 27 avril 2024.

Ferme familiale en brebis laitières. Transformation du lait cru en yaourts et fromages. Vente à la ferme.

Installée en 2022 sur la ferme familiale avec 80 brebis basques, je transforme aujourd’hui tout le lait cru en fromages et yaourts dans une fromagerie construite au sein de la bergerie. Les brebis pâturent toute l’année les prairies de trèfle et les sous-bois. L’atelier est en conversion bio et je veille à la santé du troupeau grâce aux plantes et oligo-éléments. La vente des produits transformés est locale avec des amap voisines, un marché et surtout la vente à la ferme 2 fois par semaine. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-27

fin : 2024-04-28

FERME DE COURNEILLAC 65 Chemin de Thière

Fontenilles 31470 Haute-Garonne Occitanie anais.jeanjean@riseup.net

