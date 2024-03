DE FERME EN FERME 2024 15 JARDINS DU VOLVESTRE JARDINS DU VOLVESTRE Salles-sur-Garonne, samedi 27 avril 2024.

Une ferme bio et solidaire pour faire pousser des parcours de retour à l’emploi

« Installés depuis 2010 en bord de Garonne, les Jardins du Volvestre proposent 3 activités à une vingtaine de salariés en parcours d’insertion :

– du maraîchage biologique sur une surface de 3.5 hectares dont 4500m2 de serres, du semis à la récolte, notre équipe s’efforce de faire pousser de beaux et bons légumes en minimisant l’usage du plastique et en privilégiant le maraichage en sol vivant.

– de la logistique et la conserverie nos légumes sont livrés à 500 familles en panier chaque semaine, à la restauration collective des communes du territoire, à quelques magasins. Nous transformons également nos surproductions en délicieux bocaux (soupes, confitures, pickles etc)

– des prestations d’espaces verts écologiques pour des travaux de restauration, d’entretien, de débroussaillage, de créations de sentiers de randonnée auprès de collectivités et d’entreprises. »

Animations

Vente de plants de légumes et de fleurs Visite guidée des jardins cuisine de rue animations variées .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-27

fin : 2024-04-27

JARDINS DU VOLVESTRE 4 Promenade du Bac

Salles-sur-Garonne 31390 Haute-Garonne Occitanie volvestre@cocagnehuategaronne.org

