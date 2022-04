DE FERME EN FERM 2022 : AUX PETITS SABOTS Saint-Jean-de-la-Blaquière Saint-Jean-de-la-Blaquière Catégories d’évènement: Hérault

Saint-Jean-de-la-Blaquière

DE FERME EN FERM 2022 : AUX PETITS SABOTS Saint-Jean-de-la-Blaquière, 23 avril 2022, Saint-Jean-de-la-Blaquière. DE FERME EN FERM 2022 : AUX PETITS SABOTS Saint-Jean-de-la-Blaquière

2022-04-23 10:00:00 – 2022-04-23 18:00:00

Saint-Jean-de-la-Blaquière Hérault Saint-Jean-de-la-Blaquière SAVONS ET COSMÉTIQUES AU LAIT D’ÂNESSES

L’asinerie Aux Petits Sabots sera heureuse de vous faire découvrir notre élevage, ainsi que la transformation du lait en savons au lait d’ânesse. Tout au long du week-end, visites et dégustations gratuites

Animations prévues:

Visites commentées toutes les 45 minutes.

Chasses au trésor et visite libre de la mini ferme.

A 17h, dégustation lait d’ânesse (si les mises bas le permettent). SAVONS ET COSMÉTIQUES AU LAIT D’ÂNESSES

L’asinerie Aux Petits Sabots sera heureuse de vous faire découvrir notre élevage, ainsi que la transformation du lait en savons au lait d’ânesse. auxpetitssabots34@gmail.com +33 6 22 39 72 56 SAVONS ET COSMÉTIQUES AU LAIT D’ÂNESSES

L’asinerie Aux Petits Sabots sera heureuse de vous faire découvrir notre élevage, ainsi que la transformation du lait en savons au lait d’ânesse. Tout au long du week-end, visites et dégustations gratuites

Animations prévues:

Visites commentées toutes les 45 minutes.

Chasses au trésor et visite libre de la mini ferme.

A 17h, dégustation lait d’ânesse (si les mises bas le permettent). Saint-Jean-de-la-Blaquière

dernière mise à jour : 2022-04-09 par

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Saint-Jean-de-la-Blaquière Autres Lieu Saint-Jean-de-la-Blaquière Adresse Ville Saint-Jean-de-la-Blaquière lieuville Saint-Jean-de-la-Blaquière Departement Hérault

Saint-Jean-de-la-Blaquière Saint-Jean-de-la-Blaquière Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-jean-de-la-blaquiere/

DE FERME EN FERM 2022 : AUX PETITS SABOTS Saint-Jean-de-la-Blaquière 2022-04-23 was last modified: by DE FERME EN FERM 2022 : AUX PETITS SABOTS Saint-Jean-de-la-Blaquière Saint-Jean-de-la-Blaquière 23 avril 2022 Hérault Saint-Jean-de-la-Blaquière

Saint-Jean-de-la-Blaquière Hérault