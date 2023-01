De fer et de pierre Besançon, 28 février 2023, Besançon Besançon.

EUR 0 0 Depuis 1995, Cédric Gyger photographie des ruines de bâtiments industriels, de fer, de pierre et de béton. Chemin faisant et à travers ses voyages, il accumule des négatifs argentiques et numériques de ces monuments à l’abandon.

Le titre s’impose facilement : il y a autant d’usines en pierre et terre cuite que de structures métallique.

Les premiers bâtiments industriels sont construits fin XVIIIe-début XIXe pendant la première révolution industrielle qui a eu lieu principalement en Grande-Bretagne de 1760 à 1830. Mais aujourd’hui, lorsque nous parlons d’architecture industrielle, nous faisons référence principalement aux bâtiments qui ont émergé lors de la deuxième révolution industrielle, fin XIXe-début XXe. Ce nouveau style d’architecture est construit autour des besoins de transformation des matières premières en produits finis le plus efficacement possible. Les processus de production et les flux de travail individuels ainsi que les préoccupations de sécurité des travailleurs sont prix en compte.

La série photographique présentée dans l’exposition laisse planer l’idée d’une révolution manquée, qui promettait

à l’homme des conditions de vie meilleures mais qui ne se sont pas concrétisées.

« Cette révolution de l’abondance a créé le paradoxe de la pauvreté moderne : depuis 1820, le pouvoir d’achat des habitants de l’Europe occidentale a été multiplié par 20, l’espérance de vie à la naissance s’est accrue de plus de 40 ans et les inégalités entre les plus riches et les plus pauvres ont été divisées par 6. Pourtant, la pauvreté n’a pas disparu et, manifestement, les gens ne sont pas plus heureux. »

Aujourd’hui, ces édifices sont soit à l’abandon, soit en réhabilitation,

comme à Kolín en République Tchèque, où le bâtiment du moulin sera intégré à un nouvel espace de logements ou encore Völklingen où cette infrastructure classée au Patrimoine mondiale de l’UNESCO, est un centre culturel historique.

