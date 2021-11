Montreuil Eglise Saint-Pierre Saint-Paul Montreuil, Seine-Saint-Denis De femmes en femmes Eglise Saint-Pierre Saint-Paul Montreuil Catégories d’évènement: Montreuil

Eglise Saint-Pierre Saint-Paul, le dimanche 21 novembre à 17:00

Lorsqu’en 1492, les rois catholiques expulsent les juifs d’Espagne, c’est une culture riche de deux mille ans d’histoire qui se répand dans tout le bassin méditerranéen. C’est au VIème siècle avant J.C. que, fuyant les armées babyloniennes, les premières communautés juives s’étaient installées dans la péninsule ibérique. Alors que durant le Moyen-âge, les juifs avaient joué un rôle de premier plan dans la vie économique et culturelle de l’Al-Andalous, ils durent choisir après la chute de Grenade, entre conversion ou expulsion. Par dizaines de milliers, ils fuirent l’Espagne pour se disperser en Europe, dans les pays arabes du nord de l’Afrique, dans l’empire O?oman ou même au Nouveau Monde. Quelles que furent leurs des destinations, ils emportèrent et conservèrent précieusement leur patrimoine culturel ainsi que la langue judéo-espagnole appelée le plus souvent ladino, djudezmo, yahudije ou encore chouadit… Le répertoire traditionnel séfarade est un répertoire de femmes. Ce fut par les femmes, de mères en filles, que ces chants se transmirent par voie orale à travers les siècles. Ces chansons parlent de leur vie, de leur quo?dien, explorant les thèmes de l’amour, du mariage, de la solitude, etc… La plupart portant en elles, des conseils transmis aux générations futures. Il s’agit d’un répertoire qui parle de la vie, des douleurs intimes, des élans amoureux en passant par les grandes fêtes qui jalonnent la vie que j’ai voulu mêler à mes propres compositions. Le duo Racines édite tout récemment leur nouvel album que vous rouverez en vente à la fin du concert ou téléchargeable sur Deezer, Spotify, Apple music…

Tarif 12€ / montreuillois 8€ / moins de 26 ans 5€ / jusqu’à 18 ans gratuit

Mélodies séfarades par le duo Racines – Sophie Leleu voix et harpe, Antoine Morineau percussions Eglise Saint-Pierre Saint-Paul 2 rue de Romainville 93100 Montreuil Montreuil Seine-Saint-Denis

2021-11-21T17:00:00 2021-11-21T18:30:00

